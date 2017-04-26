Россиянка Анна Репкина была застрелена в США

26.04.2017 Автор: Рубрика: Происшествия Отзывов нет »

Россиянка Анна Репкина была застрелена в США

В Америке была застрелена россиянка Анна Репкина. Инцидент произошел в штате Орегон, 27-летняя девушка получила выстрел из огнестрельного оружия, пуля попала в затылок. По информации издания ТАСС, в Генконсульстве России, пока не подтвердили эту новость.

Россиянка Анна Репкина была застрелена в США
Фото: vse42.ru

На днях в безлюдной местности штата Орегон было обнаружено тело девушки, которая была застрелена. Местные власти установили личность убитой, ею является россиянка Анна Репкина. По слом властей штата, 27-летняя девушка прибыла в страну в начале марта. Полиция США уже арестовала по подозрению в этом жестоком преступлении 27-летнего жителя Америки Уильяма Харгроува, который работает вышибалой в одном из развлекательных заведений этого округа.

В результате следственных действий стало известно, что между убийцей и его жертвой был роман, но девушка являлась не единственной возлюбленной молодого человека. Другая женщина поставила парню ультиматум, чтобы он окончательно выбрал одну из них. По версии полиции, американец отвел россиянку в «укромное место», где и совершил убийство.

Бентон Грегори Ридлер, который является замшерифа этого округа, рассказала, что Репкина утверждала, ее целью приезда в США являлся поиск будущего мужа. На эту минуту пока неизвестно откуда именно родом убитая, так как в Генеральном консульстве РФ пока не подтвердили, но и не опровергли новость.

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