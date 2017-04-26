В США убили Россиянку Анну Репкину

Власти американского штата Орегон установили, что жертвой убийства, которое произошло в одном из округов региона, стала гражданка России 27-летняя Анна Репкина. Об этом сообщает старший заместитель окружного прокурора Эми Матуско.

Преступление произошло в середине апреля в округе Бентон на западе США. Женщину нашли с огнестрельным ранением в затылок. По словам зампрокурора, именно это стало причиной ее смерти.​

В Генеральном консульстве России в Сан-Франциско нам подтвердили смерть Анна Репкиной. «Генконсульство России в Сан-Франциско в курсе (произошедшего). Мы уведомили родственников погибшей, находимся в постоянном контакте с правоохранительными органами. По предварительным данным, причиной преступления стала бытовая ссора», — сказал представитель дипмиссии.

В настоящее время правоохранительные органы США проводят расследование. По подозрению в совершении преступления уже задержан 27-летний местный житель Уильям Харгроув. По данным властей, американец поддерживал близкие отношения с Репкиной и с другой женщиной, которая потребовала от него сделать окончательный выбор между ней и россиянкой. «Он принял решение. Харгроув отвел другую женщину в удаленное место, где она позднее была найдена», — сказал Матуско.

Анна Репкина приехала в США из России 1 марта в город Корваллис. По словам заместителя шерифа округа Бентон Грегори Ридлера, россиянка говорила, что прибыла в США для того, чтобы устроить жизнь. ​

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







