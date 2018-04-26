Эминем отмечает 10 лет отказа от алкоголя и наркотиков

45-летний музыкант продал 172 млн альбомов, у него миллионы поклонников по всему миру, но его главное достижение - победа над собой. Имиджем рэпера-наркомана уже никого не удивишь. И на этом фоне пример Бога рэпа ещё прекраснее.

В 2007 году Маршалл Мэтерс чуть не умер от передозировки таблеток. Вскоре музыкант признал, что его жизнь летит под откос. И в 2008-м Эминем отправился в реабилитационный центр проходить "12 шагов" — ступенчатую программу избавления от алкогольной и наркотической зависимости. Помимо проблем с препаратами и алкоголем, певец ещё и сильно поправился — до 104 кг.

"Оболочки на викодине и валиуме, которые я принимал годами, оставили дыру в моём желудке. Чтобы хоть как-то унять боль, я постоянно что-то ел, в основном всякую дрянь" - Эминем

Когда Эминем вышел из клиники, он столкнулся с новой сложностью — парень забыл, как жить трезвым. Но тем не менее справился.

"Помимо психологических проблем, у меня была бессонница. И я начал бегать... <...> Несложно понять, почему люди заменяют зависимость физическими упражнениями. К обеим вещам можно пристраститься, только эффект абсолютно противоположный"

Свой 10-летний юбилей без алкоголя и наркотиков музыкант отметил, выложив фото с монетой общества анонимных алкоголиков в своём "инстаграме". Этот жетон певцу вручили за преодоление очередного "трезвого рубежа". На нём изображена римская цифра X и выгравированы слова "Служение", "Единство", "Исцеление".

Рэпер Royce da 5’9" поздравил друга со значимым событием и написал у себя в "твиттере": "С днём рождения трезвости, мой учитель. Продолжай в том же духе, братишка. Люблю всегда". Поклонники в "Инстаграме" тоже не оставили пост кумира без внимания: 1,7 млн лайков и 30 тыс. комментариев. Пользователи Сети делятся своими историями и благодарят рэп-певца за воодушевляющий пример.

"Отличная работа! У меня сейчас шесть лет. Должен сказать, это очень непросто. Ты должен гордиться своей силой воли"- clairacc

"Твое выздоровление — источник силы для тех, кто всё ещё борется с зависимостью" - iamspencr

"Я плачу от гордости за тебя" - beautybymadsen

"Возможно, это самое большое твоё достижение. Спасибо, ты вдохновил меня жить дальше" - sks080279

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