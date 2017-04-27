Глава Хакасии объяснил, почему сказал нынешнему составу правительства «До свидания»

Виктор Зимин сообщил о принятом решении сенаторам от Хакасии Валентине Петренко, Евгению Серебренникову, депутату Госдумы Надежде Максимовой и председателю Верховного Совета Хакасии Владимиру Штыгашеву.

Сменить руководящий состав правительства глава республики предложил после встречи с Владимиром Путиным.

- Президент страны дал положительную оценку нашей работе, отметил показатели экономического роста, - подчеркнул Виктор Зимин. - Однако мы нашли и огрехи в работе республиканского правительства. Некоторые руководители профильных министерств стали прохладно относиться к исполнению своих обязанностей, живут прошлыми заслугами. Впереди выборы президента страны, расслабляться нельзя.

Не одобрил глава Хакасии и работу чиновников на местах.

- Когда главам муниципалитетов удобно, они сами напоказ ленточки разрезают, но как сложность – кивают в мою сторону, в сторону моей команды, - сказал Виктор Зимин. - Многие сознательно перестали встречаться с людьми, обсуждать с ними проблемы, принимать решения. Рекомендую пересмотреть свое отношение к делу, к занимаемой должности.

Виктор Зимин подчеркнул, на смену нынешним руководителям должны прийти более энергичные и способные. Сенаторы и депутаты оказали всестороннюю поддержку позиции главы Хакасии. Виктор Зимин заверил присутствующих, что новый состав правительства будет подготовлен в кратчайшие сроки. На встрече обсудили и оплату государственного долга, сообщается на сайте правительства.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







