Число предзаказов Xiaomi Mi 6 превысило млн.

Старший вице-президент компании Ван Сян и Стивен Ван, управляющий подразделения по развитию Xiaomi Global, поведали о достижениях компании и показали новые для русского рынка устройства. Невзирая на то, что Xiaomi Mi6 эксклюзивно продается только в «Поднебесной», многие китайские интернет магазины посылают этот флагманский смартфон клиентам их остальных стран, включая РФ. Xiaomi привезла в столицу РФ не только лишь мобильные телефоны, однако и гаджеты для разумного дома, ноутбуки и квадрокоптеры. Xiaomi Mi 6 официально был представлен в предыдущую среду, однако в реализацию еще не поступил. Очередное преимущество перед соперниками - сверхмощная основная видеокамера на 22,5 мегапикселя. Смартфон изготовлен в цельнометаллическом корпусе со сканером отпечатков пальцев на обратной стороне. Обе новинки поступят в реализацию сегодня по цене 34 990 и 12 990 руб. соответственно. Его основной особенностью является поддержка всех частот LTE и загнутый по бокам 5,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1920х1080 пикселей. Объявлена российская цена стодолларового Xiaomi Redmi 4X Цена нового телефона Mi Note 2 в РФ составит приблизительно 35 тыс. руб. На рынок России будет поставляться топовая версия Xiaomi Mi Mix с 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, а кроме этого, обрамлением дактилоскопического сканера и объектива основной камеры 18-каратным золотом. Среди всего прочего, компания объявила условия выпуска на русском рынке Xiaomi Redmi 4X. Также Mi 6 получит 5,7-дюймовый экран с разрешением 1920 х 1080 точек, 6 гигабайт оперативной памяти и 64 гигабайта либо 128 гигабайтов внутреннего накопителя. В плане технических характеристик он является почти полной копией Mi Note 2. Емкость аккумулятора доходит 4100 мАч. Текст песни был умышленно написан в соответствии с описанием нового Xiaomi Mi6, который похож на предшественника, однако с большим добавлением премиальности, таким как стекло и керамика. Все три телефона станут доступны в фирменном онлайн-магазине и в авторизованных розничных магазинах начиная с 26 апреля. Mi 6 появится в продаже 28 апреля, однако количество предзаказов на смартфон уже превысило млн.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







