Дмитрий Козак: «ОЭЗ «Липецк» - самая эффективная экономическая зона в России»

Сегодня в ОЭЗ «Липецк» состоялось открытие завода по производству кормовых добавок «Кемин Индастриз». В торжественной церемонии приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Козак, глава администрации Липецкой области Олег Королев, заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский, а также основатели компании господин и госпожа Нельсон. Дмитрий Козак поблагодарил всех, кто принял участие в создании ОЭЗ «Липецк», а также реализации проекта по строительству завода «Кемин Индастриз». «ОЭЗ Липецк - самая эффективная экономическая зона в России. Мы будем и дальше делать все для того, чтобы развивать этот инструмент экономического развития в нашей стране. Огромное спасибо главе администрации Липецкой области Олегу Королеву, а также всем, кто принял участие в создании и развитии этой экономической зоны», - отметил в ходе церемонии открытия Дмитрий Козак.

Новый завод дочернего предприятия компании Кемин, ООО «Кемин Индастриз (Липецк)» оснащен самым современным и высокотехнологичным оборудованием. По словам Ролланда Вейд Нельсона, «Россия - это один из крупнейших рынков в Европе, где производится более 30 млн. тонн кормов. Открытие завода в Липецке является примером того, как «Кемин Индастриз» удачно сочетает глобальную и региональную политику для наилучшего обслуживания своих клиентов и 3,4 млрд. человек, с которыми компания соприкасается ежедневно через свои продукты». Основатель компании также поблагодарил Дмитрия Козака и Олега Королева за эффективное взаимодействие с инвесторами. .

Инвестиции в строительство завода, технологическое оборудование составили 1,3 млрд.рублей. Уже создано 40 рабочих мест. В дальнейшем планируется расширение штата сотрудников. Глава администрации Липецкой области Олег Королев отметил, что такая активность инвесторов говорит о доверии к региону и стране. «Прежде всего, хотел бы поблагодарить Президента России Владимира Владимировича Путина, Правительство России, Министерство экономического развития за то, что в нашей стране создан замечательный фон для международного сотрудничества во всех сферах деятельности, что позволило успешно развиваться такой площадке как особая экономическая зона «Липецк». Мы в регионе ведем постоянную работу по созданию благоприятного делового климата и дорожим доверием инвесторов. Я очень рад, что теперь здесь открылось еще одно производство, будут созданы рабочие места. Спасибо инвесторам за совместную плодотворную работу», - подчеркнул Олег Королев.

После церемонии открытия "Кемин Индастриз" Дмитрий Козак, Александр Цыбульский и Олег Королев посетили заводы "Бекарт-Липецк" и "Йокохама", где познакомились с работой предприятий и их сотрудниками.

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