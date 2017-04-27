Дочь Трампа отрицает, что уговорила отца нанести удар по Сирии

Дочь американского лидера Дональда Трампа — Иванка Трамп, которая официально занимает должность президентского помощника, заявила в интервью в ходе своей поездки в Германию, что не оказывала на отца влияния, когда он решал вопрос о нанесении ракетного удара по Сирии.

«Это была бы неверная интерпретация. Думаю, человеку очень трудно смотреть на те кадры, которые мы видели, и не испытать глубочайшего потрясения, не отреагировать», — цитирует ТАСС заявление Иванки Трамп в эфире немецкого телеканала АВС.

Кадры, которые упомянула дочь президента, — это распространенные средствами массовой информации видеозаписи свидетельств химической атаки на один из городов в сирийской провинции Идлиб. Когда ее брат Эрик Трамп ранее рассказывал СМИ о влиянии сестры на отцовское решение нанести удар по Сирии, он как раз упоминал, что она сама оказалась под сильным впечатлением от просмотренного видео.

Иванка же сейчас утверждает, что и впрямь считала ракетный удар по сирийскому военному аэродрому необходимым, но якобы не давала отцу такого совета — он самостоятельно принял такое решение, а она лишь с ним согласилась, сообщает «Федеральное агентство новостей».

До начала политической карьеры в избирательном штабе Дональда Трампа его 35-летняя дочь активно занималась семейным и собственным бизнесом — в частности, создавала авторские коллекции обуви, ювелирных украшений и аксессуаров.

Кроме того, Иванка Трамп вместе со своими братьями — Эриком и Дональдом-младшим — занимала пост вице-президента в занимающейся строительством компании Trump Organization, специализирующейся на строительстве, но после инаугурации отца объявила об уходе в отставку.

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