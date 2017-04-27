Эпидемия кори бушует в Европе

27.04.2017 Автор: Рубрика: Новости мира Отзывов нет »

Эпидемия кори бушует в Европе

Как сообщает Роспотребнадзор  на своем официальном сайте, в Европе зафиксировано увеличение числа пациентов, заболевших корью.

"С начала 2017 года в странах европейского региона наблюдается эпидемический подъём заболеваемости корью. Общее число заболевших превысило 4000 человек. Случаи заболеваний зарегистрированы в Австрии, Румынии, Болгарии, Бельгии, Чехии, Венгрии, Франции, Германии, Швеции, Италии, Португалии, Исландии, Испании, Швейцарии. Эпидемический порог увеличился из-за низкого уровня иммунизации населения и отсутствия ограничительных мероприятий", - сообщает ведомство.

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