Госархив РФ приглашает на выставку редких фотографий последней императрицы России

Уникальная выставка «Последняя императрица. Документы и фотографии», посвященная супруге Николая II Александре Федоровне Романовой, открылась в здании Госархива РФ на Большой Пироговской в Москве.

Примечательно, что архивные документы также доступны на сайте, их можно посмотреть в режиме онлайн. Экспозиция приурочена к 25-летию Госархива, которое будут праздновать 28 апреля. Сотрудники фонда провели исследование и выявили 1,5 тысячи фотографий Александры Федоровны, которые ранее не издавались. В том числе на выставке будут представлены детские снимки последней русской императрицы.

Также экспозиция включила детские рисунки цесаревича Алексея, черно-белые фотографии, сделанные членами императорской семьи и профессиональными фотографами. В том числе будут представлены письма, дневники, телеграммы, рабочие документы.

На сайте Госархива любой желающий может получить доступ к выставочным документам через Интернет, однако придется оплатить небольшой сервисный сбор. Вход на выставку свободный, экспозиция и доступ к документам на сайте открыты до 28 мая.

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