«Кукла Маша»: что с собой делает Мария Погребняк и сколько это стоит

В конце прошлого года журнал StarHit опубликовал рейтинг самых красивых жен российских футболистов по версии читателей издания. Первое место в этом списке заняла супруга нападающего московского «Динамо», модель и дизайнер одежды Мария Погребняк. Бесспорно, Маша девушка яркая и привлекательная. Только уж очень«ненастоящая». Пластика и бесконечные инъекции красоты превратили некогда красивую девушку в «пластиковую куклу».

Даже преданные поклонники все чаще называют Марию «резиновой Зиной» и «муклой», всячески уговаривая остановиться и больше ничего не менять в своей внешности. Мы решили узнать у профессионала, что звезда шоу «Meet The Russians» с собой делает и сколько это стоит.

Марина Колесниченко, стоматолог-терапевт, главный врач MVK Beauty Line

Увеличение объема губ

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Мария как-то раз призналась, что около 12 лет назад вколола себе биогель в губы. «Никогда так не делайте», — предупредила девушка своих поклонников, признавая ошибку. Сегодня в западных странах инъекции биогеля запрещены. С одной стороны, он «обрастает» сосудами, а вокруг него формируется рубцовая ткань,с другой — через некоторое время после введения он может непредсказуемо«мигрировать». Удаление биополимера требует от хирурга высокого уровня навыков — это трудно и дорого. Гиалуроновая кислота же является родным для организма соединением и со временем рассасывается. Удалить ее из губ довольно просто: достаточно ввести ферменты, которые быстро ее переработают.

Коррекция верхней губы

Кроме биогеля, вероятно, Мария сделала булхорн-пластику. Эта процедура заключается в том, что под носом подрезают кожу, за счет этого верхняя губа выглядит более пухлой и приподнятой вверх. Для большего объема губы заполняются филлерами.

Татуаж бровей

Однажды Мария делилась с поклонниками «мамскими» буднями и рассказывала, как пекла торты по школьному заданию сыновей. Торты в результате долгой ночной смены у плиты получились красивыми, а Мария так устала, что решила сделать селфи прямо так, без макияжа. Поклонники обратили внимание на неестественные, четко очерченные брови,которые никак не могут быть «своими». Скорее всего, пару лет назад девушка сделала татуаж бровей.

Скулы и щеки

Скулы Марии Погребняк — достаточно высокие и выраженные. Однако видно, что в какой-то момент щеки девушки будто «сдулись», а нижняя треть лица приобрела более острую очерченность. Этого можно добиться, если удалить комки Биша — жировые прослойки в области щек, которые обычно помогают жевательным мышцам двигаться более плавно и предохраняют челюсть от травм. В результате их удаления лицо выглядит более утонченным и заостренным. Ну, а точеные скулы Марии — это, скорее всего, заслуга филлеров на основе гиалуроновой кислоты.

Коррекция формы зубов

Белоснежные матовые зубы Марии Погребняк — скорее всего, результат работы стоматологов. Установка керамических виниров стоит недешево, зато обеспечивает ту самую «голливудскую улыбку». Современными материалами можно сделать виниры,которые не будут отличаться от «своих» зубов — полупрозрачными и с естественными переходами цвета. Но Мария, как и многие другие гламурные красотки, выбрала для себя ярко-белые, которые выглядят красиво, но, к сожалению, ненатурально.

А вот своим аккуратным носиком Мария Погребняк обязана маме. Так что, никакой ринопластики, только гены!

Ну, а теперь переходим к самому интересному! Сколько Мария Погребняк потратила на всю эту красоту?!

В 2013 году Мария Погребняк была одной из участниц британского шоу о жизни богатых русских в Лондоне «Meet the Russians». А это значит, что она может себе позволить потратить кругленькую сумму на процедуры по омоложению лица и приведению его к стандарту, принятому в кругах ее общения.

Татуаж бровей у хорошего мастера стоит в среднем 40 000 рублей. Эффект от процедуры держится от нескольких месяцев до двух лет, в зависимости от используемых пигментов.

Операция по булхорн-пластике обойдется как минимум в 80 000 рублей. Плюс инъекции гиалуроновой кислоты для увеличения объема губ — это еще примерно 30 000 рублей.

Цена на контурную пластику скул начинается с 60 000 рублей. Все зависит от того, какие именно процедуры были проведены.

Чтобы избавиться от пухлых щечек и сделать овал лица более «острым», придется удалить комки Биша. Это «удовольствие» обойдется примерно в 65 000 рублей.

Виниры ставятся в зону улыбки — зубов Марии могло вполне хватить: цена за один винир стартует от 48 000 рублей.

Ну и не забываем про регулярные посещения косметологов, «инъекции молодости» и другие процедуры, на которые Мария Погребняк никогда не скупится.

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