Названа фамилия убитой в Москве адвоката

27.04.2017 Автор: Рубрика: Криминал Отзывов нет »

Названа фамилия убитой в Москве адвоката

В Москве следствие установило личность застреленной в собственном доме на Алтуфьевском шоссе в Москве адвоката. Это Наталья Вавилина, числившаяся в Московской коллегии адвокатов и возглавлявшая городскую коллегию "Дельфи". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Ранее "РГ" сообщала, что убийство было совершено в подъезде дома, где проживала адвокат. Неизвестный произвел по меньшей мере два выстрела. Жертва от полученных ранений скончалась на месте.

По одной из версий причиной убийства является профессиональная деятельность Вавилиной.

Напомним, расследование взято на личный контроль руководителем столичного главка СК.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 1 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Названа фамилия убитой в Москве адвоката"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
58, за 0,185