Названа фамилия убитой в Москве адвоката

В Москве следствие установило личность застреленной в собственном доме на Алтуфьевском шоссе в Москве адвоката. Это Наталья Вавилина, числившаяся в Московской коллегии адвокатов и возглавлявшая городскую коллегию "Дельфи". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Ранее "РГ" сообщала, что убийство было совершено в подъезде дома, где проживала адвокат. Неизвестный произвел по меньшей мере два выстрела. Жертва от полученных ранений скончалась на месте.

По одной из версий причиной убийства является профессиональная деятельность Вавилиной.

Напомним, расследование взято на личный контроль руководителем столичного главка СК.

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