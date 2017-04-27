Совсем не шальная императрица
В Древлехранилище у Девичьего поля (он же выставочный зал Федеральных архивов) сегодня было по-ходынски кучно и нескучно. К двадцатипятилетнему дню рождения архива здесь совершенно открыли выставку «Последняя императрица. Документы и фотографии».
- Не читайте Пикуля, не верьте наветам. Мы хотим показать человеческое лицо Александры Федоровны, - сказал "КП" бывший директор архива Сергей Мироненко.
Огромное человеческое лицо Аликс в профиль висело на фасаде древлехранилища. Оно было горбоносым и обиженным, но не обвислым.
- Вот так осанка помогает противостоять гравитационному птозу, - умно и непонятно отметили две дамы не из народа и в восхитительных штанах, направлявшиеся туда же, куда и я. То есть, в архив.
Для экспозиции выделили три комнаты, в которых разместили архивные фотографии, интерактивные панели с оцифрованными дневниками императрицы и даже кинозал с полукруглым экраном, на котором транслировали фильм про любовь Никки и Аликс, и их терпеливых и послушных детей.
Для экспозиции выделили три комнаты, в которых разместили архивные фотографии, интерактивные панели с оцифрованными дневниками императрицы и даже кинозал.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВtrue_kpru
Но всего этого поначалу невозможно было увидеть, потому что из-за аншлага даже дышать было трудно.
- Интересно, почему столько народу, - спросил человек в тельняшке.
- Может, фуршет где, - ответил другой, в николаевских усищах.
Черной тучкой из толпы высвободилась Глава Императорского дома Великая княгиня Мария Владимировна. "Мне верится что россияне могут ознакомиться с богатством архива", - сказала она в микрофон и выразила надежду, что "благодаря выставке все, что мы знали раньше, чуточку изменится. Теперь мы узнаем правду об ихних характерах и ихней жизни".
Какую именно правду - уточнил бывший глава архива Сергей Мироненко. Он сказал, что в архиве было около двух тысяч фотографий и лишь на пяти-десяти из них Александра Федоровна улыбается. Это очень символично и проливает свет на более глубокое понимание трагической судьбы императрицы.
После торжественной части основной народ куда-то исчез и стало возможно осмотреть фото в паспарту, рассортированные по разным этапами жизни героини выставки. Подписи к фото гласили, что императрица предпочитала внутреннее существование. Мнение о ней как о злой немке было неверным, просто Александра Федоровна относилась ко всему очень искренне и сердечно. Многие не очень чуткие люди принимали за холодность ее, императрицыну, чуткость. Фотографий с Распутиным представлено не было. Зато в стеклянной витрине посреди зала выставили подлинные вещи царской семьи. Романовы любили изображения совушек, играть в настольный крокет, собирать паззлы и писать дневники.
Почетные гости церемонии открытия выставки.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВtrue_kpru
Царевич Алексей в письмах, адресованных императрице, называл ее "душкой" и "мамашкой".
В стеклянном отсеке на глазах изумленной публики сотрудница архива Ирина Горбачева специальным эларовским сканером, оцифровывала фотоальбомы Романовых.
Сотрудники архива всячески подчеркивали, что благодаря Элару в полном объеме оцифровали фонд императрицы.
Выставку посетила Глава Императорского дома Великая княгиня Мария Владимировна.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВtrue_kpru
Известно, что в своих дневниках император любил подсчитывать количество подстреленных ворон. Какие откровения хранят дневники императрицы? Все это знающие немецкий язык могли почитать на интерактивных панелях.
На вопросы, что нового и необычного нашли в фонде императрицы специалисты - отвечали туманно, ссылаясь на то, что выставка "концептуальная".
Зато разглагольствовал актер Владимир Пермяков, больше известный как Лёня Голубков из телерекламы. В красной рубашке, с оберегом на шее, Голубков вздыхал у портрета императрицы об утраченной женской красоте. Жалел о своих крестьянских корнях и приглашал журналистов в театр в Долгопрудном. "Там вы поймете, что я не Лёня Голубков, а трагический Чеховский персонаж", - обещал актер.
Выставка "Последняя императрица" будет доступна для народа и всех желающих до 27 мая 2017 года. Предложение, безусловно, заманчивое, учитывая, что таким образом можно попасть в одно из старейших и красивейших зданий на Девичьем поле, куда в обычное время не каждый сможет заглянуть. Дверь в архив очень тяжелая и может показаться, будто она закрыта. Но это не так.
Дергайте сильнее. Это не тот момент, когда нужно оставаться чутким, как последняя императрица.
С документами фонда можно ознакомиться по ссылке.
АДРЕС: Выставочный зал Федеральных архивов, Большая Пироговская ул., 17, корп. 1
НАЗВАНИЕ: «Последняя императрица. Документы и фотографии».
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: с 27 апреля по 27 мая 2017 года.
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