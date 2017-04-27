Visa Apple Pay: Сбербанк подключил сервисы бесконтактной оплаты

Visa Apple Pay: Сбербанк подключил сервисы бесконтактной оплаты, об этом сообщается в официальном пресс-релизе финансовой организации. Ранее возможность пользоваться Apple Pay также клиенты Сбербанка с картами MasterCard, отметил портал therussiantimes.com. В октябре 2016 года становится доступным сервис оплаты от компании Apple, а в ноябре того же года – Samsung Pay.

Visa Apple Pay: Сбербанк подключил сервисы бесконтактной оплаты

В пресс-релизе Сбербанка уточняется, что совершить оплату через Apple Pay в любом магазине могут пользователи iPhone SE, iPhone 6 и более новых моделей смартфона, а также владельцы счета в банке с гаджетом Apple Watch.

Samsung Pay доступен владельцам смартфонов Galaxy S8/S8 , Galaxy A7, A5, A3 (2017), Galaxy S7/edge, Galaxy S6 edge , Galaxy Note5, Galaxy A5 (2016)/A7 (2016), а также Galaxy S6/edge (только NFC).

Кроме того, Сбербанк сообщает, что владельцы карт Visa Electron пока что не могут воспользоваться сервисом Apple Pay.

Visa Apple Pay Сбербанк: как пользоваться

Совершать покупки в магазинах, где оборудованы терминалы со специальными опознавательными знаками (они изображены в виде логотипа компании) при помощи Apple Pay могут клиенты Сбербанка с картами Visa 6ли MasterCard с моделями смартфонов iPhone 6 и более новыми версиями. Оплата выполняется посредствам идентификации отпечатка пальца – функция Touch ID в портативных устройствах от Apple.

Чтобы выполнить покупку через бесконтактный сервис платежа Samsung Pay необходимо выполнить сканирование отпечатка пальца, как и в случае с Apple Pay. Сервис оборудован трехуровневой системой защиты, что обеспечивает безопасность платежа – данные клиентов, в том числе и пароль, никуда не передаются, вся конфиденциальная информация остается на устройстве пользователя.

Visa Apple Pay Сбербанк: проблемы с оплатой

25 апреля 2017 года многие пользователи смартфонов iPhone и планшетов iPad пожаловались на проблемы с обслуживанием их карт. Сбербанк сообщает, что все неудобства были вызваны проведением плановых технических работ.

Visa Apple Pay Сбербанк: Россия может стать страной без наличных

В то время как эксперты пытаются выяснить, какая отрасль государственной индустрии сможет составить конкуренцию сырьевой промышленности, в Российской Федерации продолжает формироваться сектор экономики, и на его рост и развитие не влияет даже падение ВВП. На 2016 год было установлено, что объем рынка безналичных платежей увеличивается на 16,1 процента, а за последние 4 года – вырос в 2 раза.

В нынешнее время в РФ около трети покупок совершается с помощью сервисов безналичного расчета, вскоре ожидается, что безналичная экономика сможет стать более значимой для страны, ведь трендовая политика существенно влияет на ситуацию. В скором времени Россия вполне может перейти к тому, что безналичный расчет примет более конкретное очертание.

От чего зависит такое положение: здесь есть два важных момента. Первое – это то, что индустрия осуществления платежей не находится под строгим контролем, второе – цифровое пространство намного комфортнее для потребителя, и он все больше стремиться максимально в него перейти. Рынок встречает новых игроков – это производители смартфонов с собственными платежными сервисами – среди них Apple Pay и Samsung Pay. Кроме того, собственные услуги по безналичным финансовым операциям уже стали предлагать социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», в это же время от упомянутых ресурсов не отстает компания «МТС», а также создатели финансового софта PayQR и MobiCash.

Сейчас ситуация для систем безналичного расчета на их стороне, так как рынок активно развивается. Особые изменения в экономической сфере РФ могут быть ощутимо заметны через 10-15 лет, все зависит от того, как будет действовать финансовый регулятор и другие игроки рынке. Быть может, наша страна сможет полностью избавиться от необходимости в реальных деньгах.

Здесь необходимо выделить еще один аспект со стороны Центробанка и прочих банковских структур в РФ. Регулятор представляет собой некого универсального посредника, который перекрывает путь платежному бизнесу. Платежи не приносит прибыли и перерастают в целую инфраструктуру, которую контролирует государственный орган, допустим, провайдер национальной системы. Какая же ситуация ждет банки, которые создают часть своего капитала на платежах? Естественно, данная линейка бизнеса не найдет своей актуальности в будущем, если безналичные платежи будут составлять большую часть в экономической сфере.

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