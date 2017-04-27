"Я в постели, но не могу не написать тебе"

В четверг в Москве открывается выставка, посвященная Александре Федоровне. Будут представлены ее письма, дневники и фотографии.

- Серое утро. Позже выглянуло солнце. Малыш немного простудился. Утром все вышли на улицу на полчаса, - писала императрица Александра Федоровна Романова в своем дневнике 16 июля 1918-го в Екатеринбурге. Это последняя ее запись. 17 июля вся царская семья будет расстреляна…

…На выставке «Последняя императрица», которая при информационной поддержке «Родины» открывается сегодня в Государственном архиве России, можно услышать эхо тех выстрелов. А еще шепот Александры Федоровны, которая пишет своему Ники: «Я уже в постели, но не могу уснуть, не написав тебе… Я по тебе тоскую так, что не передать словами…».

Здесь и отзвуки голоса последнего императора, который обращается к жене исключительно как «моя дорогая Аликс». И смех цесаревича Алексея в его смешных подписях карточек для мамы, которые он отправлял из ставки, где находился с Николаем. И нежность великих княжон в их рисунках полевых цветов и дороги к храму.

Но все-таки большинство документов связаны, конечно, с Александрой Федоровной. Это и личная переписка, и дневники, и фотографии. И тетрадка из магазина Аванцо на Кузнецком мосту, в которой Аликс (так она подписана) упражняется в русском языке. И ее портрет, который Николай II всегда брал с собой в поездки.

Император вел переписку с Александрой Федоровной, как правило, на иностранных языках, чаще на английском. Организаторы выставки обещают перевод этих писем. И не только этих. Тут доступны и дневники Александры Федоровны, когда она была еще принцессой Алисой Гессен-Дармштадской. Вот, например, как она провела 20 апреля 1894-го:

- Серая погода. Завтракала. Посидели и поговорили с кузеном Вилли, потом он отвез меня в замок и посидел с другими, пока я побеседовала с Михень… Пошли представиться бабушке. Ланч во Дворце. Поехали в Розенау на бал. Там всех фотографировали. Писала телеграммы. Семейный обед прошел здесь, потом – на придворный концерт, затем поехали смотреть на иллюминации.

…В Госархиве называют эту выставку уникальной, потому что еще никогда фонд № 640, состоящий из документов, личной переписки, дневников и фотографий Александры Федоровны, не был представлен в полном объеме. Теперь, благодаря оцифровке всех документов, это стало возможно.

- Важно отметить, что этот фонд был в режиме ограниченного доступа и не выдавался в читальный зал, как и фонды эмиграции, Временного правительства, - сказала директор Госархива Лариса Роговая корреспонденту "РГ". - Комплектование ведь шло, когда архивы были в ведении НКВД. И это сразу определило ограниченный доступ и статус фондов. Они были направлены на хранение в спецотдел и успешно пролежали там до 1988 года, когда началось массовое рассекречивание документов.

Почему выставку документов Александры Федоровны организовали именно сейчас? Это и столетие революции, и публикация дневников Матильды Кшесинской с записями о Николае. Правда, те дневники – переписанные, не оригинальные. В случае с документами императрицы речь идет исключительно о подлинниках.

- Интерес к императорской семье большой. При этом оказалось, что про Александру Федоровну нет ни одного альбома, - говорит директор Госархива. И отмечает, что ее больше всего поражает переписка будущей императрицы с Николаем. - Из этих писем мы понимаем, чем она жила, до того как переехала в Россию. Как воспитывалась, что читала, какую музыку слушала.

В Европе также постоянно сохраняется интерес к теме семьи последнего русского императора. Например, подлинник последнего дневника Александры Федоровны сейчас находится на выставке в Амстердаме. Рассмотреть его можно в оцифрованном виде на большой плазменной панели.

Обложка последнего дневника императрицы тоже отсканирована. Она удивительна тем, что на обложке – свастика. Только спустя несколько лет, когда на политической арене появится Адольф Гитлер, свастика приобретет отрицательный образ.

Страницы дневника пронумерованы Александрой Федоровной до августа. Но все прерывается 3 июля (16-го по новому стилю).

- Каждое утро комендант приходит в наши комнаты. По прошествии недели вновь принесли яйца для Бэби (цесаревича Алексея – Прим. РГ)… Внезапно прислали за Ленькой Седневым, чтобы он проведал своего дядю. Он поспешно убежал. Думаем, правда ли это и увидим ли мы еще мальчика, - это последняя запись императрицы.

В 22.30 Александра Федоровна делает пометку, что отправляется в постель…

…Леньку Седнева, поваренка, Романовым увидеть больше не придется. Судя по всему, его выманили из дома нарочно, готовя расстрел семьи. Ведь дядя Леонида Седнева, лакей великих княжон, сопровождавший царскую семью в ссылке, к тому времени находился под арестом.

В итоге расстрельная команда во главе с комендантом дома Ипатьева Яковом Юровским, убивает всех членов семьи, а так же доктора Боткина, повара Харитонова, камердинера Труппа и горничную Демидову. Все они отказались покидать семью в их последний час, до которого Александра Федоровна вела свой дневник.

P.S. Выставка "Последняя императрица" в Государственном архиве (ул. Большая Пироговская, 17) она продлится до 28 мая.

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