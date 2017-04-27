Дорожники расширят девять километров пути от Черногорска до Абакана

27.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Байкалуправтодор приступило к реконструкции участка федеральной трассы Р-257 (М-54) «Енисей».

Сейчас движение автотранспорта на подходе к Абакану с северной стороны осуществляется по автомобильной дороге III технической категории, а также по двум кольцевыми развязками. Принято решение довести участок федеральной трассы до I технической категории. Четырехполосное движение планируется от Пригорска до столицы Хакасии.  Построят новый путепровод на Черногорск и посёлок Усть-Абакан, взамен двух кольцевых развязок.

Полным ходом ведется возведение земляного полотна, на съездах транспортной развязки смонтированы две металлические гофрированные водопропускные трубы. Дорожники постараются минимизировать неудобства для автомобилистов, устроив временные объездные дороги. 

Министр транспорта и дорожного хозяйства РХ Александр Егоров отметил, реконструкция позволит значительно увеличить пропускную способность на данном участке федеральной трассы.

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