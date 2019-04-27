Лазарев поведал, как решил завести ребенка вне брака



Певец Сергей Лазарев поведал, как решился завести ребенка вне брака. Откровенные признания исполнитель сделал в эфире шоу Регины Тодоренко.

«Я очень хорошо помню этот момент. Я отдыхал в Америке. Выходил из океана, и в океан заходили папа с маленьким сыном. Сын боялся очень сильно. Папа держал его на руках, а мальчик крепко обнимал его. Загрузка... Это была такая идиллия», — поделился воспоминаниями артист.

Лазарев добавил, что сейчас его представления о том, что значит быть отцом очень изменились, и он понимает, как это непросто.

«Это вторая после любви к родителям абсолютная любовь. Если надо будет отстранить ребенка от опасности ценой своей собственной жизни, ты сделаешь это, не задумываясь», — подчеркнул он.

Наследнику Лазарева Никите уже 4,5 года. Имя матери певец не раскрывает. По его словам, в СМИ появлялось много слухов о том, что он якобы воспитывает ребенка брата, «что это все пиар».

«Самое интересное, что Никита очень похож на меня. Одни и те ужимки, те же привычки. Он постоянно стоит на голове. Так у меня начиналась гимнастика в детстве», — с улыбкой добавил музыкант.

Лазарев признался, что из-за потока негатива в адрес своей семьи он даже хотел удалить аккаунты во всех соцсетях, но «пока такой возможности нет». При этом артист не исключил, что все же сделает это после Евровидения, сообщает портал «Вокруг ТВ».



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