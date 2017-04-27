Лучший оператор почтовой связи Хакасии работает в Бондарево

В Хакасии прошел ежегодный конкурс профессионального мастерства среди сотрудников Почты России. На этот раз жюри выбирало лучшего оператора связи.

Участие в состязаниях приняли 6 представительниц Абаканского, Ширинского и Бейского почтамтов. Каждой из них предстояло решить тест на знание должностных инструкций, защитить проект на заданную тему, пройти экспресс-проверку на стрессоустойчивость и параллельно продемонстрировать свои творческие способности.

- Подобные мероприятия дают возможность нашим специалистам подняться над каждодневной рутиной, поработать над собой, узнать что-то новое, - рассказала директор филиала ФГУП «Почта России» Дарья Цилина. - Кроме того, конкурс способствует популяризации профессии, в данном случае оператора почтовой связи, сложной и необходимой в нынешней жизни.

Погасить банковский кредит, перевести деньги в другую страну и даже пополнить баланс мобильного телефона. Обязанности современного работника почты давно вышли за первоначальные рамки.

- Это в городах у населения есть множество вариантов для того, чтобы, к примеру, оплатить счет за электроэнергию. У нас в селе такую возможность предоставляет только почта, - рассказала победительница конкурса Нина Сюзева из села Бондарево Бейского района. - В системе я работаю четвертый год, и все это время чему-то учусь — осваиваю специализированные компьютерные программы, интересуюсь новыми допуслугами почты. Все для того, чтобы мои односельчане могли решить хотя бы часть вопросов на месте, не выезжая по любому поводу в районный центр.

Самой же Нине Сюзевой в этом году предстоит как минимум одна дальняя поездка. В качестве лучшего оператора почтовой связи республики 2017 года, она будет представлять Хакасию на состязании профессионалов уже регионального уровня.

В Хакасии прошел ежегодный конкурс профессионального мастерства среди сотрудников Почты России. На этот раз жюри выбирало лучшего оператора связи.

Участие в состязаниях приняли 6 представительниц Абаканского, Ширинского и Бейского почтамтов. Каждой из них предстояло решить тест на знание должностных инструкций, защитить проект на заданную тему, пройти экспресс-проверку на стрессоустойчивость и параллельно продемонстрировать свои творческие способности.

- Подобные мероприятия дают возможность нашим специалистам подняться над каждодневной рутиной, поработать над собой, узнать что-то новое, - рассказала директор филиала ФГУП «Почта России» Дарья Цилина. - Кроме того, конкурс способствует популяризации профессии, в данном случае оператора почтовой связи, сложной и необходимой в нынешней жизни.

Погасить банковский кредит, перевести деньги в другую страну и даже пополнить баланс мобильного телефона. Обязанности современного работника почты давно вышли за первоначальные рамки.

- Это в городах у населения есть множество вариантов для того, чтобы, к примеру, оплатить счет за электроэнергию. У нас в селе такую возможность предоставляет только почта, - рассказала победительница конкурса Нина Сюзева из села Бондарево Бейского района. - В системе я работаю четвертый год, и все это время чему-то учусь — осваиваю специализированные компьютерные программы, интересуюсь новыми допуслугами почты. Все для того, чтобы мои односельчане могли решить хотя бы часть вопросов на месте, не выезжая по любому поводу в районный центр.

Самой же Нине Сюзевой в этом году предстоит как минимум одна дальняя поездка. В качестве лучшего оператора почтовой связи республики 2017 года, она будет представлять Хакасию на состязании профессионалов уже регионального уровня.

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