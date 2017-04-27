В Алтайском районе прошли антитеррористические учения

Оперативный штаб Хакасии проверил готовность полиции, пожарных, медиков и администрации Алтайского района к действиям при угрозе теракта.

Согласно легенде, условные террористы захватили заложников в одном из зданий и выдвинули неприемлемые политические требования.

Отработаны оперативные мероприятия, оказание медицинской помощи пострадавшим, ликвидация пожара, а также эвакуация населения, сообщили в пресс-службе МВД Хакасии. При подведении итогов проверяющими отмечен высокий уровень готовности участников учений к противодействию терроризму.

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