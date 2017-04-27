В Алтайском районе прошли антитеррористические учения

27.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Оперативный штаб Хакасии проверил готовность полиции, пожарных, медиков и администрации Алтайского района к действиям при угрозе теракта.

 

 

 

Согласно легенде, условные террористы  захватили заложников в одном из зданий и  выдвинули неприемлемые политические требования.

Отработаны  оперативные мероприятия, оказание медицинской помощи пострадавшим, ликвидация пожара, а также эвакуация населения, сообщили в пресс-службе МВД Хакасии. При подведении итогов проверяющими отмечен высокий уровень готовности  участников учений к  противодействию терроризму.

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