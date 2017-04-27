В Хакасии пройдут « Чистые игры»

27.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Впервые в республике 1 мая в селе Бельтирское пройдут экологические соревнования «Чистые Игры».

Это командные соревнования по сбору и сортировке мусора, которые проводятся на загрязненных территориях.

- Участники получат возможность интересно провести время, выиграть призы, сделать доброе дело и внести вклад в чистое будущее. Этот экологический и образовательный проект позволит внести свой вклад в очищение окружающей среды и освоить азы раздельного сбора мусора. А это очень важная составляющая экологического сознания, - сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Хакасия Олег Журавлев.

Командные соревнования по сбору и сортировке мусора пройдут весной и летом 2017 года во многих населенных пунктах России, сообщили в пресс-службе минприродресурсов РХ.

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