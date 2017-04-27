В Хакасии выбрали лучшего воспитателя

Оксана Осокина — инструктор по физической культуре из абаканского детского сада «Золотая рыбка» победила в республиканском конкурсе «Педагог дошкольной образовательной организации — 2017».

Победительница будет отстаивать честь республике на Всероссийском конкурсе в Москве. Сегодня в Центре детского творчества города Саяногорска состоялся финал республиканского конкурса «Педагог дошкольной образовательной организации – 2017». На сцену вышли 17 финалистов – победителей муниципального этапа конкурса. Красивые, подтянутые, с горящими глазами – психологи, логопеды, воспитатели, инструкторы физической культуры, музыкальные работники представили не только свое профессиональное мастерство, но и защитили честь своих городов и районов, отметили в пресс-службе министерства образования и науки РХ.

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