В Хакасии заработает республиканский детский технопарк

Министерство образования и науки региона выиграло федеральную субсидию в размере 57 миллион рублей на создание современного образовательного центра, где будет вестись подготовка юных инженеров.

Технопарк Кванториум расположится в новом республиканском музее. Просторные классы, лаборатории, светлый лекторий, современное оборудование с сентября будет доступно для ребят в возрасте от 5 до 18 лет. Уже сейчас ведётся набор детей на занятия по направлению «Геоквантум». Начинающие инженеры научатся разрабатывать проекты, направленные на улучшение качества жизни в регионе, будут изучать отдельные процессы, природные и техногенные явления и многое другое. По вопросам записи на новый учебный год обращаться с 9.00 до 17.00 по т. 20-29-06 Андрей Викторович Иптышев.

- В республиканском технопарке начинающие техники смогут научиться работать на новейших станках, пользоваться квадрокоптерами, создавать собственных роботов и многому другому, – сообщили в пресс-службе министерства образования и науки республики.

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