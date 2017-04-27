Вырасти из моногорода

Глава города угольщиков Василий Белоногов на пресс-конференции в редакции газеты «Хакасия» рассказал о планах развития населённого пункта на ближайшие годы.

«У Черногорска есть будущее», — так начал градоначальник своё выступление. А уверенность в сказанном и ему, и жителям города угольщиков придают статистические данные. Сегодня в Черногорске проживает более 77 тысяч человек, из них 43 тысячи — трудоспособное население. С каждым годом горожан становится больше, а на территории города растут новые жилые массивы. В городе закрыта очерёдность в детсады, в новое учреждение «Ягодка» уже пошли малыши. Ввод «Ягодки» в эксплуатацию контролировал лично глава Хакасии. В планах строительство школы.

В развитие социальной сферы и благоустройство города инвестируют угольные предприятия. А ещё крупная угольная энергетическая компания не только добывает полезные ископаемые, расширяет свой технопарк и создаёт рабочие места, но и открывает новые производства. Например, на ремонтно-механическом заводе заработал цех по ремонту двигателей внутреннего сгорания, в энергоуправлении занялись выпуском взрывозащитных автоматических выключателей, а на шахте «Хакасская» открылся цех по переработке покрышек в резиновую крошку и производству мягкой брусчатки.

Развивается и промышленный парк Черногорска, образованный по инициативе главы Хакасии Виктора Зимина.

— Сейчас на территории промпарка к строительству приступил один резидент, — сообщил Василий Белоногов. — В апреле-мае на площадку зайдут ещё четыре бизнесмена, пожелавшие открыть здесь свои производства. Условия для резидентов промпарка тепличные. На время строительства они абсолютно освобождаются от уплаты аренды на землю, а когда введут здания в эксплуатацию и запустят производства, им предоставят возможность выкупить участок, на котором расположено их предприятие, по цене в три раза дешевле кадастровой стоимости. Планируется, что к 2022 году все резиденты промпарка начнут набирать производственные мощности.

Глава Черногорска отметил, что сейчас администрация готовит документы для получения статуса территории опережающего развития. Это позволит новым предприятиям получать налоговые послабления.



Комфортнее с каждым годом

Разработана программа «5 шагов благоустройства». Согласно ей в городе появится асфальтовое покрытие на тротуаре, разделяющем проезжие части улицы Юбилейная, там же установят ограждения, смонтируют фонари. Асфальт заменят и на проезжей части.

Кроме того, в ближайшее время отремонтируют городской автовокзал и благоустроят привокзальную площадь. Так решили сами черногорцы во время интернет-голосования за объекты, которым требуется дать вторую жизнь. Программа «5 шагов благоустройства» на этом не заканчивается. Ещё предстоит реконструировать городской парк, обустроить помещения для занятий творчеством в кинотеатре «Луначарский», восстановить зал дзюдо.

Ранее в Черногорске заасфальтировали улицы Космонавтов, Калинина, Бограда. Из ветхого жилья в новостройки переселили 850 черногорцев. Программа по переселению продолжает действовать. Новоселье ещё предстоит отпраздновать собственникам квартир из 43 аварийных домов.

Нынче по проекту «Городская среда» партии «Единая Россия» в Черногорске благоустроят и дворовые территории.

— Из 75 заявлений собственников многоквартирных домов комиссия отобрала для реализации 37, — рассказала на пресс-конференции председатель Совета депутатов Черногорска Татьяна Грицаенко. — В основном жильцы просят заасфальтировать прилегающие к дому территории, въезды и выезды из двора, установить освещение, скамейки.

С теплом из Абакана

Проблема, которая из года в год будоражит население Черногорска и становится главной темой всех местных СМИ в осеннее время, — срыв начала отопительного сезона.

— На протяжении нескольких лет одна из теплоснабжающих компаний морозит черногорцев от недели до полумесяца, — говорит Василий Белоногов. — Не реагируют тепловики на постановления администрации о сроках подачи тепла. Кроме того, компания ХакТЭК задолжала крупную сумму за электроэнергию. Нянчиться с предприятием надоело. На общественных слушаниях принято вынужденное решение — вернуться к схеме теплоснабжения, разработанной в советское время. В ближайшие годы Черногорск начнёт получать услугу «отопление» от Абаканской ТЭЦ. Сибирская генерирующая компания готова пойти на затраты, проложить до города угольщиков 12 километров теплосети, возвести несколько перекачивающих станций. Василий Белоногов надеется, что с переходом на теплоснабжение от Абаканской ТЭЦ в квартиры горожан вовремя будет поступать тепло, а ещё удастся построить целый жилой микрорайон, куда черногорские тепловики отказывались прокладывать инженерные сети.

Василий Белоногов озвучил и долгосрочные планы городских властей. До 2025 года в Черногорске диверсифицируют экономическую деятельность, повысят уровень жизни населения, реализуют партийный проект «Городская среда» (до 2022 года), который сделает дворовые территории уютными и привлекательными. Главное, что у администрации, общественности — да всех горожан есть желание превратить Черногорск в город для комфортной жизни.

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