Вызываем перезагрузку на себя

Вчерашняя сессия Верховного Совета Хакасии включала в себя более 20 вопросов. Но самым обсуждаемым стало выступление главы республики Виктора Зимина. Он отчитался о работе республиканского правительства в 2016 году.

В своём докладе глава Хакасии говорил об успехах, которые удалось достичь за последние годы. 2016-й стал логическим продолжением начатого и открыл новые возможности для дальнейшего развития. Виктор Зимин не скрывал, что работа правительства Хакасии, Верховного Совета республики и муниципальных образований проходила в непростых финансовых условиях, и всё же удалось продвинуться сразу по нескольким направлениям.

— За 2016 год индекс промышленного производства в Хакасии составил 111,4 процента, в целом по России он достиг 101. Хакасия по этому показателю — седьмой регион в России. Наша республика лучшая и по целому ряду других позиций. Это заслуга многих руководителей и трудовых коллективов, которые своим каждодневным трудом вносят личный вклад в развитие республики, — сказал Виктор Зимин.

Глава Хакасии напомнил о сделанном в сферах экономики, здравоохранения, образования, культуры, спорта… И тут, конечно же, можно говорить о строительстве перинатального центра, хирургического корпуса республиканской больницы имени Г.Я. Ремишевской, музейно-культурного центра, центра спортивной подготовки «Тёя», школ, домов культуры, которое вряд ли бы удалось вести без поддержки федеральных властей. Отдельные слова благодарности звучали в адрес президента страны Владимира Путина. Благодаря его поддержке и пониманию появилась возможность построить дома для людей, пострадавших от пожаров в апреле 2015 года.

Не удалось бы продвинуться в решении многих вопросов, отметил Виктор Зимин, без содействия республиканских парламентариев во главе с председателем Верховного Совета РХ Владимиром Штыгашевым и без весомого вклада депутата Госдумы РФ Надежды Максимовой, членов Совета Федерации Валентины Петренко, Евгения Серебренникова. Говорил он и о тех делах, которые ещё предстоит сделать. Несмотря на проделанную работу, забот, хлопот и проблем не уменьшается. Да, от злободневных вопросов глава Хакасии не старался уйти. Отдельно он остановился на росте тарифов на электроэнергию.

— Это решение было принято на федеральном уровне, и мы обязаны были его выполнить. В то же время с учётом первоначальных условий и требований со стороны сетевой компании, которые подкреплены судебными решениями (энергетики выиграли суды), мы обязаны были платить. Тема крайне сложная. В ходе проведённых переговоров партнёрские отношения победили. Для населения энерготариф остался на прежнем уровне (он самый низкий в России после Иркутской области). Для прочих потребителей увеличение (а оно действительно оказалось для многих болезненным) прошло по мягкому варианту.

Переходя к теме, касающейся перспектив, председатель правительства Хакасии рассказал о руднике в Абазе. Ещё несколько месяцев назад ситуация была на грани критической, сегодня можно говорить о том, что градообразующее предприятие получило вторую жизнь. Инвестиционные вливания почти на 400 миллионов рублей на приобретение современного оборудования позволят добывать руду на новом горизонте. А значит, и обеспечить работой людей, по прикидкам специалистов, более чем на десять лет.

Новые возможности открываются и при реализации проектов, о которых речь шла на встрече Виктора Зимина с Владимиром Путиным в Москве, а также на Красноярском экономическом форуме.

Одобрение проекты получили на самом высоком уровне, а значит, очередные шаги по развитию угольной отрасли республики можно будет наблюдать уже в недалёком будущем. И от профильных ведомств будет зависеть, насколько быстро начнёт расти промышленный потенциал Хакасии. Учитывая этот фактор, дальнейшие слова Виктора Зимина можно относить к разряду логичных, а не шокирующих.

Глава Хакасии сообщил об отставке республиканского правительства. Новый состав кабинета министров, по его словам, будет формироваться на конкурсной основе. А для более эффективной работы правительства количество органов исполнительной власти уменьшится с 32 до 23. Под сокращение в ближайшее время попадёт более 100 госслужащих. Новую структуру правительства парламентариям предстоит утвердить на ближайшей сессии Верховного Совета РХ.

— Отправка правительства в отставку не говорит о том, что завтра все перестанут работать. Наоборот, активно и ответственно начнут работу все, — прокомментировал решение главы республики Владимир Штыгашев. — Спасибо за мужественное решение.

Работу парламентарии продолжили после короткого перерыва. Стоящие перед ними вопросы требовали не меньшего внимания. И самый первый касался республиканского бюджета. Благодаря безвозмездным поступлениям из федерального бюджета доходная часть республиканской казны пополнилась 432 миллионами 895 тысячами рублей. На что они пойдут, рассказала исполняющая обязанности министра финансов Хакасии Ирина Войнова. По её словам, 182 миллиона 235 тысяч рублей будет направлено на строительство школ, 123 миллиона 866 тысяч пойдут на развитие санитарной авиации.

А вот 68 миллионов 806 тысяч рублей позволят заняться реализацией федеральных целевых программ. Таким образом, на базе республиканского центра дополнительного образования появится детский технопарк «Кванториум». Направят деньги и на предоставление жилья гражданам и молодым специалистам в сельской местности, а также молодым семьям. Будет оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе. Не оставят без внимания представителей малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства. Будет поддержано и молодёжное предпринимательство…

Вынесенные в повестку дня законопроекты носили в большинстве своём изменения редакционного характера. Но были и такие, которые должны облегчить жизнь жителям Хакасии. Например, сельские медработники будут получать компенсацию на услуги ЖКХ. Самое главное, что заработная плата от этого не уменьшится, просто в расчётке появится новая строка. Одобрили депутаты и изменения в закон «О социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Суммы такой поддержки будут индексированы с 1 февраля этого года.

Получат бесплатно в пользование земельные участки и отдельные категории граждан, законопроект был вынесен на голосование и одобрен. Как, впрочем, и другие проекты законов, направленные на улучшение жизни граждан. Но это уже было во второй части сессии.

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В перерыве все желающие могли ознакомиться с музейными экспонатами, касающимися деятельности республиканского парламента. Музейная экспозиция, открытая в рамках празднования 25-летия Верховного Совета, заняла весь холл четвёртого этажа Дома правительства Хакасии.

— Это продолжение нашей работы по сохранению истории становления Верховного Совета. Сначала был подготовлен документальный фильм, затем выпущена книга и, наконец, сегодня мы открываем музейную экспозицию, — сказал Владимир Штыгашев. — В нашем музее собраны уникальные экспонаты. Являясь свидетелями той исторической эпохи, в которой мы жили и живём, они наглядно представляют законотворческую деятельность Верховного Совета. Цель создания музея — объединить разные поколения, сохранить для молодёжи историю становления парламента и нашей любимой республики.

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