Хакасия готова к посевной

Об этом руководитель республики Виктор Зимин доложил полномочному представителю президента России в СФО Сергею Меняйло.

- Республика не снижает своих плановых показателей в сравнении с предыдущим годом. Расширяем кормовую площадку с учётом роста поголовья крупного рогатого скота, овец и коней. Завершается подготовка техники. По итогам совещания с сельхозтоваропроизводителями Минфину Хакасии было дано задание интенсивно финансировать министерство сельского хозяйства и продовольствия в период посевной. Для отрасли очень важны сегодня эти деньги. Завтра или в мае - июне они уже будут не нужны, - отметил в своём докладе Виктор Зимин.

В текущем году региональный минсельхоз и аграрии планируют увеличить посевные площади на 6 тысяч гектаров. Общая цифра - 231 тысяча гектаров. При этом больше половины площадей традиционно будет задействована под кормовые культуры с увеличением на 7 тысяч гектаров в сравнении с предыдущим годом. Запасы посевных материалов составляют 100% от потребности. Готовность сельскохозяйственной техники по всем видам специалистами ведомства оценивается как высокая. Работы находятся в завершающей стадии, сообщили в пресс-службе минсельхозпрода РХ.

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