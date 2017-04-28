Абаканцев беспокоит запах гари

Недавно бдительные граждане сообщили о пожаре в районе улице Тельмана. Прибывшие на место «возгорания» огнеборцы убедились в том, что паниковать не стоит.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хакасии, дым в город тянет со стороны островов, расположенных недалеко от реки Енисей. Подобраться к очагу возгорания у пожарных нет возможности. Усугубляет ситуацию жаркая, по-летнему погода. Специалисты напоминают, что в Хакасии до 10 мая действует особый противопожарный режим, нарушителям грозят штрафы в двойном размере.

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