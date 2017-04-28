Абаканский аэропорт выпустил корпоративную газету

28.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В печатном издании «Мой аэропорт» будут освещаться события, происходящие в воздушной гавани столицы Хакасии.

Первый номер газеты «Мой аэропорт» вышел в свет 27 апреля и посвящён Абаканскому аэропорту в годы Великой Отечественной войны. Как рассказал генеральный директор предприятия Александр Попов, в аэропорту давно не хватало своего издания, которое бы рассказывало о том, как и чем, живет сегодня воздушная гавань. Двухцветная четырехстраничная газета формата А3 будет выходить один раз в месяц. Тираж корпоративного издания - пятьсот экземпляров. Свои предложения и пожелания можно присылать на редакционную почту: press@abakan.aero, сообщили в пресс-службе минтранса РХ.

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