День рождение Абакана отметят концертом, конкурсами и праздником танца

День рождения столица Хакасии отметит 30 апреля. А накануне в АДМе пройдёт гала-концерт фестиваля творчества горожан «С любовью к городу».

29 апреля в 15 часов в Абаканском дворце молодежи на гала-концерт отобраны 25 номеров. 30 апреля с 14 часов в КДЦ «Красный Абакан» пройдет городской конкурс патриотической песни «Голос Родины», посвященный дате образования города Абакана. В этот же день в 19 часов в ГЦК «Победа» состоится финальный концерт городского хореографического конкурса «Звезда фристайла. Дети». В празднике танца примут участие 11 коллективов, или около 200 участников, сообщается на сайте городской мэрии.





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