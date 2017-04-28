День рождение Абакана отметят концертом, конкурсами и праздником танца

28.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

День рождения столица Хакасии отметит 30 апреля. А накануне в АДМе пройдёт гала-концерт фестиваля творчества горожан «С любовью к городу». 

29 апреля в 15 часов в Абаканском дворце молодежи на гала-концерт отобраны 25 номеров. 30 апреля с 14 часов в КДЦ «Красный Абакан» пройдет городской конкурс  патриотической песни «Голос Родины», посвященный дате образования города Абакана. В этот же день в 19 часов в ГЦК «Победа» состоится финальный концерт  городского хореографического конкурса «Звезда фристайла. Дети». В празднике танца примут участие 11 коллективов, или около 200 участников, сообщается на сайте городской мэрии.

 


 

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 7 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
57, за 0,223