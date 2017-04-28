Из-за соседского окурка в Сорске чуть ни сгорела квартира

28.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В Хакасии за сутки в зарегистрирован один пожар. В Сорске огнеборцы потушили пожар на балконе многоэтажки.

 

 

 Скорее всего, пожар начался из-за небрежно брошенного с верхних этажей окурка, считают в пресс-службе МЧС России по Хакасии. Пожар в пятиэтажке Сорска начался среди дня. На момент прибытия пожарных  горели вещи на балконе и оконная рама. Хозяина квартиры дома не было. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. С загоранием справились менее чем за 15 минут. С начала года в Хакасии зарегистрировано 257 пожаров. За сутки 27 апреля пожарные подразделения выезжали 4 раза на ликвидацию палов травы и 18 раз на ликвидацию загорания мусора.

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