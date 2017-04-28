Около 2000 жителей Хакасии записались на прием в Пенсионный фонд по интернету

С начала текущего года 770 жителей Хакасии записались на прием к специалистам Пенсионного фонда по интернету. При этом лидируют черногорцы – 633 записи на прием, на втором месте – абаканцы – 111 записавшихся.

Всего же почти за 2 года (именно столько у граждан нашей республики существует возможность получать услуги ПФР в электронном виде) воспользовались электронным сервисом «Предварительная запись на прием» на сайте ПФР 1852 жителя Хакасии (лидерами остаются города: 904 обращения – г.Черногорск, 713 – г.Абакан, 104 – г.Саяногорск). Наиболее востребованные темы: назначение, выплата и доставка пенсии, перерасчет пенсии, распоряжение средствами маткапитала, получение сертификата на маткапитал, назначение компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином.

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