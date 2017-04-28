Трамп: США теряют огромное количество денег, защищая Саудовскую Аравию

В преддверии возможных визитов в Саудовскую Аравию и Израиль президент США Дональд Трамп отметил, что Вашингтон тратит «огромные деньги» на защиту Эр-Рияда, который ведет себя «нечестно». Он также заявил о своем намерении уничтожить ИГИЛ* и добиться мира между Израилем и Палестиной.

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности совершения визитов в Саудовскую Аравию и Израиль после его поездки на саммит НАТО в Брюсселе 25 мая с.г. в интервью агентству Reuters. В данном контексте он высказался о своих подходах к этим странам, а также к ИГИЛ*.Президент США пожаловался на нечестность Эр-Рияда: «Откровенно говоря, Саудовская Аравия не вела себя честно по отношению к нам (США), потому что мы теряем огромное количество денег на защиту Саудовской Аравии». Такие высказывания Трампа являются отголоском его предвыборной кампании, в ходе которой он выражал такое же мнение. Однако они никак не коррелируют с итогами его встречи с заместителем наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада ибн Салмана Аль Сауда, продемонстрировавшей их сходство во взглядах на многие проблемы (например, на «угрозу» Ирана).

В отношении ИГИЛ Трамп подтвердил свою приверженность жесткой риторике. «Я должен сказать, этому есть конец. И им должен быть разгром», - заявил президент США, не раскрывая, однако, каких-либо конкретных планов.

Президент США отметил, что хотел бы достичь мира между Израилем и Палестиной, однако не уточнил, каким образом он намерен это сделать. Пока Трамп демонстрирует намного более позитивный настрой в отношении Израиля, чем его предшественник Барак Обама. Неоднократно выдвигались предположения, что он в ходе визита в Израиль объявит о признании всего Иерусалима в качестве его столицы (на восточную часть города претендует Палестина). Все предыдущие администрации США, как и мировое сообщество, не признавали претензии израильтян на восточный Иерусалим, захваченный ими в 1967 году. Президент США пока отказался давать комментарии по этому вопросу, предложив вернуться к нему через месяц.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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