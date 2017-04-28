В Абакане к Дню Победы украшают флажками троллейбусы

28.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Праздничный городской электротранспорт уже вышел на маршруты и будет курсировать вплоть до 9 мая.

На троллейбусном маршруте № 8  с конечными остановками «ДК железнодорожников» - «Полярный» 4 мая экскурсовод одного из городских турагентств проведет экскурсию «Абакан в годы войны» для пассажиров. 7 мая с наступающим праздником День Победы на этом же маршруте пассажиров  поздравит хор «Абаканочка». 8 мая в салоне троллейбуса на маршруте № 5 в течение дня будет транслироваться аудиоэкскурсия, в рамках которой пассажиры узнают об истории присвоения имен героев Великой Отечественной войны улицам республиканской столицы. Прозвучат и стихи о войне в исполнении учащихся  школ города, на сайте мэрии Абакана.

 

 

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