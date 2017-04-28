В Грузии предупредили об угрозе провокаций из-за приезда российских байкеров на 9 мая

Группа российских байкеров из движения «Ночные волки» планирует прибыть в Тбилиси в День Победы 9 мая, заявил руководитель «Молодежного российско-грузинского союза» Ираклий Кипиани, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В интервью газете «Резонанси» Кипиани сказал, что речь идет о 30-35 мотоциклистах, «и сейчас ведутся переговоры о гарантиях с соответствующими ведомствами, чтобы избежать инцидентов».Два года назад байкеры из России приезжали в Тбилиси, это было сопряжено с инцидентами из-за «Георгиевских ленточек», к которым негативно относятся в Грузии, обвиняющей Россию в «оккупации Абхазии и Южной Осетии».

«Нужны гарантии, чтобы не устроили провокации члены партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», - сказал Ираклий Кипиани.

Два года назад против байкеров больше всего выступали именно «националы» и поддерживающая их радикальная молодежная организация «Свободная зона».

По словам главы союза, приравнивать «Георгиевскую ленточку» к советской символике – это то же самое, что изымать медали у грузин, сражавшихся в Великую Отечественную войну.

«Ели у нас демократия и свобода слова, почему я не могу носить эту ленточку как знак победы во Второй Мировой войне?», - заявил он.

Издание связалось с МВД по поводу гарантий для байкеров, но ответа пока не получило.

vz.ru

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