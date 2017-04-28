В Национальном архиве Хакасии открылась выставка «Мы – молодежь земли хакасской…»

28.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Большую часть экспозиции занимают документы советского периода, отражающие историю молодежных организаций XX века.

 

 

 

Документальную выставку  дополняют фотографии, альбомы, рапорты пионерской и комсомольской организаций, а также студенческих строительных отрядов. Представлены также документы современных молодежных движений: «Дружба – Ынырхас»,  «Эдельвейс»,  «Молодая Гвардия Единой России» и других. Экспозиция будет работать до конца 2017 года. Посетить  ее могут ученые, преподаватели,  студенты и все желающие.

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