В Национальном архиве Хакасии открылась выставка «Мы – молодежь земли хакасской…»

Большую часть экспозиции занимают документы советского периода, отражающие историю молодежных организаций XX века.

Документальную выставку дополняют фотографии, альбомы, рапорты пионерской и комсомольской организаций, а также студенческих строительных отрядов. Представлены также документы современных молодежных движений: «Дружба – Ынырхас», «Эдельвейс», «Молодая Гвардия Единой России» и других. Экспозиция будет работать до конца 2017 года. Посетить ее могут ученые, преподаватели, студенты и все желающие.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







