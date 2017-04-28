В Хакасии покажут героический эпос «Алып Пил Тараан»

29 апреля в 17 часов Хакасский национальный драматический театр им. А.М. Топанова приглашает гостей и жителей столицы Хакасии окунуться в мир героического эпоса по мотивам одноименной легенды М.Е Кильчичакова «Алып Пил Тараан».

Постановка подготовлена к 95-летию выдающегося хакасского поэта, драматурга, сказителя и музыканта одного из основоположников Хакасского драматического театра Михаила Еремеевича Кильчичакова, сообщили в пресс-службе министерства культуры РХ. За полтора часа сценического времени командой постановщиков Хакасского национального драматического театра – режиссера Баатра Колаева, композитора Татьяны Шалгиновой, художников Алексея Абдина и Виталия Квиника – для зрителей приоткроется насыщенная метафорами, эпитетами и событиями эпическая жизнь героев произведения. В основу героического эпоса положены испытания, которые пришлось преодолеть богатырю Пил Тараану (Андрей Тюкпиеков). Героя послали на землю для создания и восстановления нарушенного равновесия.

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