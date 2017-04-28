В Хакасии пройдёт юбилейный концерт солистки ансамбля «Чон Кӧглерi»

29 апреля в 15 часов в большом зале Центра культуры и народного творчества имени С.П. Кадышева состоится юбилейный концерт солистки хакасского народного фольклорного ансамбля «Чон Кӧглерi» Фаины Чебодаевой, посвященный 40-летию ее творческой деятельности и 55-летию со дня рождения.

Поздравить талантливую певицу придут участники хакасского народного фольклорного ансамбля «Чон Кӧглерi» («Народные мелодии») под руководством хормейстера Ираиды Карачаковой, солисты хакасской эстрадной группы «Хайджи» под руководством певца, композитора, народного артиста Хакасии Германа Танбаева. Группа «Солбан» из села Усть-Чуль Аскизского района готовит имениннице особый творческий подарок, сообщили в пресс-службе министерства культуры РХ.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







