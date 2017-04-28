В Хакасии работает «Горячая линия» по профилактике клещевого энцефалита

Получить консультацию специалистов можно будет с 1 по 15 мая по телефону 8 (3902) 34-36-44.

На вопросы жителей республики по специфической и неспецифической профилактике клещевого вирусного энцефалита ответит начальник отдела эпидемиологического надзора Елена Юрьевна Шалгинова. Звонки граждан принимаются с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 с понедельника по пятницу в рабочие дни. На сегодня жертвами укусов клещей стали уже 278 жителей Хакасии, в том числе 80 детей. Высокая активность клещей наблюдается в окрестностях Абазы, Саяногорска, Аскизского и Таштыпского районов. Нападают кровососы и на жителей Абакана в районе Подсиненских дач. За медицинской помощью следует обращаться в течение трёх дней после укуса клещей. В Абакане в выходные дни — в травмпункт, при себе иметь паспорт и полис.

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