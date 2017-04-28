В Хакасии реконструировали мемориал воинской славы

28.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Памятное сооружение, на котором высечены имена 115 краснопольцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, открыт в селе Краснополье Алтайского района. В торжественном мероприятии принял участие глава Хакасии Виктор Зимин.

- Сегодня большой, святой день. Мы увековечили память 115 наших земляков, мы восстановили историческую справедливость. Знаю, что останки двоих из этих 115 бойцов были найдены поисковыми отрядами и похоронены на родине, в Хакасии. Я кланяюсь тем, кто занимается поисковой работой, это святое дело! Мы сейчас все вместе: старшее и младшее поколения. Потом родится еще одно,  и дети наших детей тоже должны знать, помнить и чтить великий подвиг  воинов. Должны знать, кто отвоевал свободу и независимость нашего великого государства. Мы живем в великой стране. Наши отцы и деды делали ее историю. Но и мы с вами делаем историю страны. Я бы очень хотел, чтобы мы всегда помнили тех, кто за нас погиб. Тех, кто отстоял для нас голубое небо, жизнь,  возможность называть себя русским человеком.

Спасибо всем, кто участвовал в строительстве памятника: министерству спорта, спонсорам.

Дорогие друзья! Я всех вас поздравляю с наступающим праздником – Днем Великой Победы! - обращаясь к участникам мероприятия,  сказал Виктор Зимин.

После церемонии возложения цветов, минуты молчания и оружейного залпа  мероприятие продолжилось  концертной программой,  посвящённой Дню Великой Победы.    

 

 

 

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 15 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
59, за 0,215