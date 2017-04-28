В Хакасии реконструировали мемориал воинской славы

Памятное сооружение, на котором высечены имена 115 краснопольцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, открыт в селе Краснополье Алтайского района. В торжественном мероприятии принял участие глава Хакасии Виктор Зимин.

- Сегодня большой, святой день. Мы увековечили память 115 наших земляков, мы восстановили историческую справедливость. Знаю, что останки двоих из этих 115 бойцов были найдены поисковыми отрядами и похоронены на родине, в Хакасии. Я кланяюсь тем, кто занимается поисковой работой, это святое дело! Мы сейчас все вместе: старшее и младшее поколения. Потом родится еще одно, и дети наших детей тоже должны знать, помнить и чтить великий подвиг воинов. Должны знать, кто отвоевал свободу и независимость нашего великого государства. Мы живем в великой стране. Наши отцы и деды делали ее историю. Но и мы с вами делаем историю страны. Я бы очень хотел, чтобы мы всегда помнили тех, кто за нас погиб. Тех, кто отстоял для нас голубое небо, жизнь, возможность называть себя русским человеком.

Спасибо всем, кто участвовал в строительстве памятника: министерству спорта, спонсорам.

Дорогие друзья! Я всех вас поздравляю с наступающим праздником – Днем Великой Победы! - обращаясь к участникам мероприятия, сказал Виктор Зимин.

После церемонии возложения цветов, минуты молчания и оружейного залпа мероприятие продолжилось концертной программой, посвящённой Дню Великой Победы.

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