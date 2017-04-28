В Хакасии техникум незаконно брал деньги со своих выпускников

Прокуратура Ширинского района выявила нарушения законодательства о среднем профессиональном образовании, в том числе при использовании бюджетных средств.

Агарный техникум в 2015 и 2016 годах нелегально взимал с обучающихся плату за выдачу дубликатов документов об образовании. Выпускники получили 36 дубликатов на общую сумму 25 тысяч рублей.

Руководство суза не соблюдало принцип информационной открытости, на официальном сайте организации отсутствовали предусмотренные законом данные. Не размещены в Единой информационной системе планы закупок на 2016 и 2017 годы, сведения о количестве и об общей стоимости заключенных договоров.

В техникуме с сотрудников не требовали справку о несудимости при приёме на работу. Шесть должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Гражданам вернут денежные средства за выдачу дубликатов документов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Хакасии.

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