В Хакасии вдова фронтовика четыре года боролась за квадратные метры

83-летняя Евдокия Золотухина из Бейского района сообщила в прокуратуру о том, что управление соцподдержки нарушает её жилищные права.

Органы госвласти отказывали пенсионерке в получении единовременной социальной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения, так как, по мнению специалистов, Золотухина и её родственники намерено ухудшили условия проживания. А по Жилищному кодексу, принятие на учёт граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, допускается спустя пять лет.

27 апреля президиумом Верховного Суда РХ по кассационному представлению прокурора отменены судебные акты с отказами в удовлетворении исковых требований прокурора Бейского района о признании за вдовой участника Великой Отечественной Войны права на соцвыплату, сообщили в пресс-службе надзорного органа. Такое решение принято, так как пятилетний срок, препятствующий признанию вдовы нуждающейся в улучшении жилищных условий и постановке в очередь на получение субсидии, прошёл.

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