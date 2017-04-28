Вчера в Абакане столкнулись четыре автомобиля

28.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Дорожно-транспортное происшествие случилось в седьмом часу вечера в районе дома №198 «Б» по улице Аскизская.

 

 

 Водитель автомобиля Тойота Хайлюкс Сюрф, за рулем которого находился мужчина 1987 года рождения,  на регулируемом перекрестке столкнулся с автомобилем Хонда Stepwgn под управлением мужчины 1975 года рождения. После этого Тойоту Хайлюкс  отбросило на автомобили Тойота Королла и Тойота Спринтер Кариб, сообщили в ГИБДД Абакана. Они  остановились  на перекрестке  перед  светофором. В результате ДТП водитель автомобиля Тойота Хайлюкс Сюрф получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Еще один водитель и пассажирка из пострадавших автомобилей получили легкие травмы.

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