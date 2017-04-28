Верховный Совет Хакасии озаботился налогами угольных предприятий

Депутаты не удовлетворены ситуацией со сбором налогов от угледобывающих предприятий, работающих в Хакасии.







В рамках «правительственного часа» на сессии Верховного Совета Хакасии депутаты заслушали информацию о мерах принимаемых Правительством Хакасии по оценке социального и экологического аспектов деятельности существующих и вновь вводимых угольных разрезов угледобывающих предприятий на территории Республики Хакасия.

Основным докладчиком выступил первый заместитель Главы Республики Хакасия Олег Нам.

«На сегодняшний день на территории республики функционирует 7 угольных разрезов, - отметил Олег Нам. - Мы используем все возможности для мониторинга ситуации, со всеми угледобывающими предприятиями у нас подписаны соглашения о предоставлении информации по прогнозным планам платежей, кроме того по линии Красноярской железной дороги мы еженедельно получаем информацию об объемах отгруженного угля. Также мы ведем мониторинг экологического воздействия предприятий на окружающую среду. В целом, в 2017 году на природоохранные мероприятия угольными предприятиями предполагается потратить порядка 360 млн. рублей».

Сегодня в Хакасии добывается более 20 млн. тонн угля, в ближайшие 2-3 года по объемам добычи республика выйдет на второе место после Кузбасса.

«Угольная отрасль динамично развивается, к 2025 году предполагается добывать более 50 миллионов тонн, – отметил в ходе доклада председатель комитета по экономической политике Валерий Мешанков. – Однако, считаю необходимым уделить внимание финансовому аспекту. В 2012 году мы добывали 13 миллионов тонн, собирали налогов более 2 миллиардов рублей, в 2016 добываем 20 миллионов, а налоговые поступления уменьшились в 2 раза. Особого внимания заслуживает тема экологии. Техническая вода угольных разрезов поступает в реку Абакан».

«У меня вызывает обеспокоенность Росприроднадзора, имеющего право принимать решение вплоть до остановки того или иного предприятия, – заявил депутат Верховного Совета Геннадий Нежевец. - Нужно обязать Росприроднадзор взять анализы не только воды, но и твердых отходов, выбросов в атмосферу и после этого провести общественные слушания, на которых заслушать руководителей этих органов какие меры они намерены предпринять».

Итогом «правительственного часа» стало Постановление Верховного Совета Республики Хакасия, в котором, в частности рекомендовано Правительству Республики Хакасия проанализировать объем налоговых и иных поступлений в республиканский бюджет Республики Хакасия и бюджеты муниципальных образований Республики Хакасия от добычи угледобывающими предприятиями одной тонны угля в сравнении с аналогичными показателями других регионов.

Правительству Хакасии также рекомендовано предпринять меры по обеспечению налоговой отдачи от объемов добычи и реализации угля на территории Республики Хакасия, сопоставимой с другими регионами и не ниже уровня 2012 года. Кроме того, правительству рекомендовано обратиться в федеральную налоговую службу с просьбой провести проверку полноты уплаты налоговых платежей в консолидированный бюджет Республики Хакасия предприятиями угольной промышленности, осуществляющими деятельность по добыче угля на территории Республики Хакасия. Также рекомендовано разработать исчерпывающий комплекс мер, направленных на предупреждение и снижение негативного воздействия деятельности угольных разрезов угледобывающих предприятий, осуществляющих добычу угля на территории Республики Хакасия, на окружающую среду.

Верховный Совет Хакасии постановил подготовить обращение в прокуратуру Республики Хакасия, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральную службу по надзору в сфере природопользования, Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о проведении проверки деятельности угледобывающих предприятий, осуществляющих добычу угля на территории Республики Хакасия, на предмет исполнения действующего законодательства об экологической и промышленной безопасности.

Было также решено подготовить обращение в Министерство экономического развития Российской Федерации в целях поддержки позиции Правительства Республики Хакасия о необходимости внесения изменений в приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 04 мая 2012 года № 263 в части, касающейся возможности учета мнения органов местного самоуправления и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации как заинтересованных лиц при рассмотрении споров о результатах определения кадастровой стоимости.

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