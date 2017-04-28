Журналисты Хакасии могут поучаствовать во всероссийском конкурсе «СМИротворец — 2017»

28.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В редакции республиканской газеты «Хакасия» состоялся «круглый стол» по вопросам гармонизации межнациональных отношений.

В семинаре приняли участие журналисты республиканских и муниципальных средств массовой информации. В качестве эксперта в режиме видеоконференцсвязи выступила президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге, которая рассказала о роли средств массовой информации в гармонизации межнациональных отношений, а также о деятельности Гильдии. Директор по региональному развитию Гильдии межэтнической журналистики Юлия Бобкова пригласила журналистов к участию во Всероссийском конкурсе на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений «СМИротворец – 2017». Успешным опытом участия в данном конкурсе поделились руководитель регионального отделения Гильдии в Хакасии, заместитель главного редактора газеты «Черногорский рабочий» Марина Кремлякова, заместитель главного редактора ГАУ РХ «Редакция газеты «Хакасия» Вера Самрина и заместитель директора газеты «Саянские ведомости» Нина Богатырёва, ставшие в разные годы его победителями.

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