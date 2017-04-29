Абэ подтвердил намерение решить вопрос мирного договора с Россией

29.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что собирается решить вопрос мирного договора с Россией, отметив необходимость установления взаимного доверия между двумя странами

Он также выразил надежду на конструктивное сотрудничество с Москвой в решении глобальных проблем, передает РИА «Новости».

Напомним, на этой неделе Абэ посетил Россию и встретился с российским лидером Владимиром Путиным. По итогам встречи в Кремле заявили, что рано или поздно мирный договор между странами будет подписан.

Также в ходе встречи Путин анонсировал визит японских чиновников на Южные Курилы.

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