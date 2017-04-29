Игра в храме тянет на три с половиной года колонии

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга провел прения по уголовному делу блогера Руслана Соколовского, в ходе которых гособвинение запросило для подсудимого три с половиной года лишения свободы за его видеоролики, в одном из которых он ловил покемонов в Храме-на-Крови. Прокуроры полностью поддержали следствие в том, что блогер, создавая ролики, оскорбил чувства верующих и возбудил к ним ненависть. Также прокуратура посчитала доказанным и обвинения в хранении обвиняемым шпионского оборудования — ручки с видеокамерой. Сам подсудимый заявил, что он «может быть идиот, но точно не экстремист».

Сегодня судья Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга Екатерина Шопоняк провела прения сторон по уголовному делу блогера Руслана Соколовского, обвиняемого в экстремизме (ст. 282 УК РФ), оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ) и незаконном обороте шпионского оборудования (ст. 138 УК РФ). В ходе выступления представители гособвинения запросили для подсудимого наказание в виде реального срока лишения свободы сроком на три с половиной года в колонии общего режима.

Как следует из речи прокурора, гособвинение почти полностью подтвердило версию следствия о том, что Руслан Соколовский в период с мая 2013-го по август 2016 года изготовил девять видеороликов, которые «выражают явное неуважение к обществу и оскорбляют религиозные чувства верующих», и выложил их в общий доступ на своем канале на YouTube. Ролики назывались, например, «Письма ненависти верующим» и «Суицид мусульман на ЕГЭ». Особую известность получил ролик, в котором Руслан Соколовский играет в PokemonGO (игра в ловлю покемонов) в Храме-на-Крови (возведен на месте гибели семьи и прислуги Николая II) и высмеивает запрет игры в религиозных учреждениях. Именно после этого видео он и был задержан, а в конце августа 2016 года было возбуждено уголовное дело. Интересно, что именно в отношении данного эпизода прокурор посчитал необходимым изменить квалификацию обвинения — с ч. 2 на ч. 1 ст.148 УК РФ. Дело в том, что данный состав вменялся Руслану Соколовскому перед решением вопроса о его заключении под стражу, однако в ходе судебного следствия было установлено, что реально он никаких оскорбительных действий в самом храме не производил — оскорбительным был именно его ролик, который он монтировал уже дома. В ходе следствия Руслану Соколовскому еще предъявили обвинение по незаконному обороту шпионского оборудования — в ходе обысков в его квартире нашли ручку с функцией скрытой видеозаписи.

Сам Руслан Соколовский заявил о своей невиновности. «Может я и идиот, но точно не экстремист. В своей деятельности я либертарианец, я считаю, что свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого, и объективно я не нарушил ничьих прав и свобод на вероисповедание, потому что я никому не мешал исповедовать ту веру, которую они предпочитают исповедовать. Да, может быть, я кого-то критиковал, но тем не менее я никак не мешал им в их деятельности»,— заявил подсудимый. Он попросил о лояльном решении, отметив, что лучше будет строить хосписы с Евгением Ройзманом (мэр Екатеринбурга, проходил по делу свидетелем защиты). «Лучше я буду делать это, помогать своей матери, чем находиться в местах не столь отдаленных»,— заключил Руслан Соколовский.

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