Пожар в Иркутской области охватил 17 домов

29.04.2017 Автор: Рубрика: Происшествия Отзывов нет »

Пожар в Иркутской области охватил 17 домов

Жителей поселка Бубновка в Киренском районе Иркутской области эвакуируют из-за пожара, который сопровождается сильным ветром, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Сегодня в Бубновке загорелся один дом, затем в условиях ветра с порывами до 25 м/с пламя распространилось на соседние. Сейчас в поселке горит 17 домов, начальником ГУ МЧС принято решение о полной эвакуации жителей", - сообщил начальник пресс-службы Андрей Шутов.

Он уточнил, что в Бубновке проживает 435 человек, в поселке более 80 домов. "Поселок отделяет от "большой земли" река Лена, доставить туда тяжелую технику для ликвидации возгорания не представляется возможным. С огнем в Бубновке борются два пожарных расчета, но им вряд ли удастся надолго сдержать стихию при таком ветре", - пояснил охватилШутов.

Жителей вывозят на аэролодках, судах на воздушной подушке и вертолетом Ми-8.

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