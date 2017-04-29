ВЦИОМ: Россияне предсказали курс доллара на 2018 год

Россияне в марте-апреле отвечали на вопросы специалистов ВЦИОМ, социологи пытались выяснить, каким население страны видит курс доллара США весной и летом 2017 года, насколько он изменится весной 2018 года. Большая часть граждан РФ сообщила о скором снижении курса.

Специалистами ВЦИОМ проведен очередной опрос населения России, проживающего в крупных и малых городах страны, респонденты отвечали на вопрос каким они видят курс валюты США по отношению к рублю спустя три месяца, полгода и один календарный год. Согласно уточнённым данным, на весну 2017 года россияне предсказывают падение доллара с 75 до 55 руб. Раннее, при мартовском опросе, граждане называли цену за 1 доллар на уровне 60 руб., в апреле они уточнили, что стоимость доллара ожидают около 59 руб. На ближайшую перспективу, на три месяца, было высказано предположение на уровне 59 руб.

В 2018 году большая часть граждан предполагает курс 59-58 руб. Особо отмечено, что опрос проводился в период с 25 по 25 марта и с 25 по 27 апреля среди 1800 россиян, мужчин и женщин.

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