Минобороны РФ испытывает уникальный кровезаменитель для солдат

29.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Разработка для Вооруженных сил новый отечественный заменитель крови, переносящий кислорода больше, чем аналоги.

Его финальные испытания пройдут в июне, сообщил ТАСС заместитель начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ генерал-майор Роман Кордюков.

«В настоящее время завершен первый этап клинических испытаний. В ближайшее время, в июне 2017 года, мы планируем перейти к окончательному этапу», — сказал он в эфире «Эха Москвы».

Генерал уточнил, что новый кровезаменитель «обладает выдающимися характеристиками, среди них — независимость от группы крови и резус фактора человека, безопасность в отношении передачи опасных инфекций, а также способность значительно большее количество кислорода переносить, чем существующие аналоги».

«Данный кровезаменитель значительно (упрощает) вопросы транспортирования, что очень актуально при необходимости оказания помощи человеку, находящемуся на значительном удалении», — добавил Кордюков.

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