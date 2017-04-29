На Коммунальном мосту в Абакане авария и километровая пробка

ДТП произошло менее часа назад. По предварительной информации столкнулись Жигули и Приора.

На Коммунальном мосту столкнулись Жигули и Приора. Об аварии сообщают очевидцы и выкладывают фото ДТП в социальных сетях. Также свидетели происшествия говорят, что к месту приехали 5 машин скорой помощи, пожарные и сотрудники ГИБДД. Из-за аварии на мосту и подъездах к нему образовалась пробка.

Один из водителей выехал на встречку, из-за чего и произошло столкновение. "Аккумулятор от автомобиля Жигули валяется на обочине", — пишут очевидцы в социальных сетях. Подробности происшествия уточняются.

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