На Коммунальном мосту в Абакане авария и километровая пробка

29.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

ДТП произошло менее часа назад. По предварительной информации столкнулись Жигули и Приора.

На Коммунальном мосту столкнулись Жигули и Приора. Об аварии сообщают очевидцы и выкладывают фото ДТП в социальных сетях. Также свидетели происшествия говорят, что к месту приехали 5 машин скорой помощи, пожарные и сотрудники ГИБДД. Из-за аварии на мосту и подъездах к нему образовалась пробка.

Один из водителей выехал на встречку, из-за чего и произошло столкновение. "Аккумулятор от автомобиля Жигули валяется на обочине", — пишут очевидцы в социальных сетях. Подробности происшествия уточняются.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 23 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
59, за 0,246