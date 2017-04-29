На майских праздниках должников будут выпускать за границу

29.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Судебные приставы круглосуточно дежурят в аэропортах с 28 апреля по 9 мая.

На пограничных пунктах исполнители помогут нерасторопным должникам  рассчитаться и снять запрет на выезд за рубеж. С помощью сервиса Банк данных исполнительных производств выезжающих проинформируют о наличии задолженности и разъяснят им порядок дальнейших действий. Основанием для отмены ограничения права на выезд из России является фактическая оплата в полном объёме задолженности по исполнительным производствам. Аналогичную акцию московское управление ФССП провело на новогодних праздниках, сообщает Интерфакс.

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