На майских праздниках должников будут выпускать за границу

Судебные приставы круглосуточно дежурят в аэропортах с 28 апреля по 9 мая.

На пограничных пунктах исполнители помогут нерасторопным должникам рассчитаться и снять запрет на выезд за рубеж. С помощью сервиса Банк данных исполнительных производств выезжающих проинформируют о наличии задолженности и разъяснят им порядок дальнейших действий. Основанием для отмены ограничения права на выезд из России является фактическая оплата в полном объёме задолженности по исполнительным производствам. Аналогичную акцию московское управление ФССП провело на новогодних праздниках, сообщает Интерфакс.

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