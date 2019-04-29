Рудковская призывает россиян остановить травлю дочери Алсу



Продюсер Яна Рудковская считает отвратительной ситуацию с финалом шестого сезона шоу «Голос. Дети» и призвала россиян не травить 10-летнюю дочь Алсу Микеллу Абрамову.

«Прошу вас прекратить травлю Микеллы. Это мерзко! Люди вы, в конце концов, или нет? То, что случилось на конкурсе — для всех урок, в том числе и для родителей», — заявила Рудковская в комментарии Super. Загрузка...

Продюсер считает, что победить в конкурсе должен был Ержан Максим, потому что это очень одаренный мальчик. Рудковская добавила, что мнения по поводу справедливости и победы могут быть разные. Рудковская подчеркнула, что именно из-за этой необъективности она отдала своего сына в спорт.

Скандал разгорелся вокруг финала конкурса «Голос. Дети» из-за победы дочери Алсу. Девочка набрала 56,5% голосов по итогам зрительского голосования. Однако телезрители усомнились в справедливости голосования и честности при подсчете голосов.

Первый канал сообщил, что по факту инцидента начато расследование, оператор голосования зафиксировал «аномальности» во время голосования. Также телеканал опубликовал протокол голосования на финале телешоу «Голос. Дети».

Ранее певица Алла Пугачева пригласила проигравших в телешоу «Голос. Дети» юных участников проекта в ресторан и вручила им «Золотые звезды». Таким образом певица утешила проигравших десятилетней дочери Алсу Микелле Абрамовой детей.



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